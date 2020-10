Frederic Wandres opgenomen in Duits Olympisch kader

Frederic Wandres is met zijn paard Duke of Britain (v. Dimaggio) opgenomen in het Duitse Olympische Kader. De stalruiter van Kasselmann reed op het CDI op zijn thuisbasis in Hagen scores boven de 76% in de Grand Prix en de Special wat het DOKR deed besluiten om de 33-jarige ruiter te laten promoveren.

Na het Duitse dressuurkampioenschap waren de toppaarden Cosmo, Bella Rose, Showtime FRH en Damsey FRH uit het Olympische kader verdwenen. De paarden waren dit jaar niet of nauwelijks aan de start gebracht. Frederic Wandres profiteerde. Hij was in juli al tweede in de Grand Prix in Hagen met de dertienjarige Duke of Britain en won hij de kür. Ook zijn scores in de Grand Prix en de Special bleven groeien.

PR’s in Hagen

Afgelopen weekend op het CDI in Hagen scherpte Wandres zijn pr’s met Duke of Britain in de Grand Prix en de Special aan. Hij bracht de percentages op respectievelijk 76.696 en 76.340 procent.

Sinds 2016 rijdt Frederic Wandres de Dimaggio-zoon Duke of Britain. Hij boekte onder meer overwinningen in Zakrzow, Hamburg en Hagen. Het paar won in Londen de WB kür en onlangs in Hagen de kür met ruim 80%.

