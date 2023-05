Freese en Total Hope winnen kür in Redefin

De voor Noorwegen uitkomende Isabel Freese heeft met Total Hope OLD (v. Totilas) de 3* kür op muziek in het Duitse Redefin gewonnen. Met een score van 78.775% (80% van het publiek) reed het duo naar de top van het klassement. Tweede werd Emma Kanerva uit Finland, die met Greek Air (v. Gribaldi) op 77,390% uitkwam.

De derde plaats ging naar de Portugese amazone Maria Pais do Amaral met Hot Hit OLD (v. Blue Hors Hotline). Zij scoorden 73,805%. Er reden geen Nederlandse combinaties mee.

Persoonlijk record

Freese en de nu elfjarige jarige Total Hope waren al succesvol op het WK voor jonge dressuurpaarden en wonnen eind 2021 de finale van de Louisdor prijs, de competitie voor jonge Grandprixpaarden. Total Hope is een zoon van Isabell Werths topmerrie Weihegold OLD. Vorig jaar was Mannheim het eerste internationale concours op het hoogste niveau voor het duo. Toen was er een eerste plaats in de GP, maar dit jaar wonnen ze zowel de GP als de kür op muziek, die laatste ook met een PR. Er waren vooral goede cijfers voor de uitgestrekte draf en de galoppirouettes.

Uitslag kür

Bron: Horses.nl