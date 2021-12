Isabel Freese heeft met Total Hope OLD (v. Totilas) de finale van de Louisdor-Preis gewonnen. Het duo scoorde 77,54% in de finale van deze Grandprix-competitie voor acht- tot tienjarige paarden. Fabiënne Müller-Lütkemeier reed Valencia AS (v. Vitalis) naar plaats twee en werd ook derde met Valesco 50 (v. Vitalis).