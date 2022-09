Friese Dressuurkampioenen bekend na spannende strijd

In een regenachtig en koud Ermelo werd zondag hard gestreden om de Alrako Friese dressuurtitels van 2022. In een aantal klassen werd het een spannende strijd. De deelnemers in de rubrieken B t/m ZZL hadden zich de afgelopen maanden via selectiewedstrijden overal in Nederland kunnen selecteren. Voor de subtopcombinaties stond een open kampioenschap op het programma.