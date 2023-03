Friese hengst Matthys 504 mag naar koningsklasse

De subtopwedstrijd in Hillegom leverde vrijdag een mooie score van 63,33% op voor Matthys 504 Sport Elite AAA (v. Norbert 444) en Corina van de Bunt in de Intermédiair. Dat betekent dat de combinatie nu startgerechtigd is in de koningsklasse, de Grand Prix. ‘En dat terwijl er nog heel veel rek in die score zit’, aldus de amazone.

Goede cijfers waren er al voor de pirouettes en de piaffe-passage tour. “Op het protocol stonden 7,5-en voor beide pirouettes. Die punten tellen dubbel. De juryleden waardeerden ook zijn piaffes en passages met zevens en 7,5-en. Helaas zat ik zelf fout bij een wisselserie; ik zette niet goed in en dus kregen we een 2 voor dat onderdeel. Ook voor mij is deze klasse nieuw, dus ik was heel tevreden met die ruim 63%”, vertelt Van de Bunt. “Er zaten ook nog wat slordigheidjes in die eigenlijk niet mogen gebeuren, zoals een pasje zetten tijdens het halthouden en groeten. Dat is gewoon niet nodig. Zijn drafappuyementen waren goed en ruimscharend; bij de zigzag zette ik iets te scherp in. De algehele afwerking kan netter, dat heeft echt te maken met onze onervarenheid op dit niveau.”

Talentvol

De amazone rijdt de tienjarige Matthys 504 al vanaf zijn derde en is altijd gek met hem geweest. “Hij werkt zo graag mee! Ik denk dat iedereen het gaaf zou vinden om met hem te rijden; hij heeft zoveel gummi in zijn lijf! Het is een paard met talent voor het ‘grote werk’ zoals ze dat dan noemen en het is prachtig om de reis naar het hoogste niveau met hem te maken.” Ze wilde de hengst nog graag een keer starten in de Inter II voordat het dekseizoen van start gaat. “Hij liep thuis zo fijn! Lekker dat die winstpunt binnen is. Matthys kan zich nu dan richten op het dekken. Intussen blijven we rustig aan doortrainen om de afstemmen te verbeteren en dan gaan we in de winter écht in de Grand Prix van start!”

Bron: Phryso