Friese stamboekhengst Wylster 463 mag naar de Grand Prix

Op de subtopwedstrijd in Tolbert kwamen Leonie Evink en Wylster 463 (v. Rindert 406) tot een score van 60,49% in hun debuut in de Inter II. Dat Wylster een veelzijdig paard is had hij de dag daarvoor al bewezen toen hij op het tuigconcours in Drogeham het reservekampioenschap voor de traditionele Friese sjees had gewonnen.

“Er valt nog genoeg te verbeteren” aldus Evink, “maar wat ben ik trots op Wylster!”

Mees en Matthys doen goede zaken

Ook stamboekhengsten Mees 497 (v. Tymon 456) en Matthys 504 (v. Norbert 444) gaven acte de présènce in de subtop afgelopen weekend. Beide zevenjarige stamboekhengsten kwamen uit in het ZZ-Zwaar. Matthys was een tijd niet op wedstrijd uitgekomen en liep in Asperen naar een eerste plaats met 64,214% én een tweede plaats met 63,71% onder zijn amazone Corina Conradi – van de Bunt. Mees scoorde 64,5% met zijn amazone Leonie Evink in Tolbert.

Bron: Phryso.com / Facebook / Horses.nl