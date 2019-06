Fry en Everdale op podium in GP Special, Maas rijdt top vijf binnen

In de CDI 3* Grand Prix Special stond de Belgische Fanny Verliefden bovenaan de resultatenlijst in Kronenberg. De amazone won nipt van Charlotte Fry en de KWPN-hengst Everdale (v.Lord Leatherdale). Simon Missiaen en de KWPN'er Charlie (v.Florencio) maakten de top drie compleet. Lynne Maas zette het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone eindigde bij de beste vijf in de rubriek.