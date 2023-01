Fry en Glamourdale bovenaan FEI Rankings

Charlotte Fry en 'haar' wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) staan bovenaan de wereldwijde ranking voor beste dressuuramazone en beste dressuurpaard, gebaseerd op resultaten van 1 mei t/m 31 december 2022. Bij de paarden staat Hermès N.O.P. (v. Easy Game) op nummer twee, zijn amazone Dinja van Liere staat vierde bij de ruiters/amazones.

Sinds september 2022 vervangen de lijsten voor ruiters/amazones en voor paarden de oude ranking van beste dressuurcombinaties. Het derde paard op de lijst is DSP Quantaz (v. Quaterback) en ook zijn amazone Isabell Werth is derde. Catherine Laudrup-Dufour is tweede bij de amazones/ruiters. De voormalige koploopster Jessica von Bredow-Werndl is na haar babypauze naar plaats vijf teruggezakt.

Twee top 10-paarden

Verder valt op dat amazones Charlotte Fry en Isabell Werth ieder twee paarden in de top tien hebben. Emilio 107 (v. Ehrenpreis) staat achtste en Everdale (v. Lord Leatherdale) negende. Ook opvallend: de Deense Cathrine Laudrup-Dufour heeft haar punten op verschillende paarden verzameld. Aken-sensatie Vamos Amigos (v. Vitalis) is daarom teruggevallen van plaats 2 in de vorige ranglijst, naar 45 nu.

FEI Ranking dressuurpaarden

FEI Ranking dressuurruiters/amazones

Bron: Horses.nl

