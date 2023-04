Fry en Glamourdale winnen 5* Fontainebleau met 79,935%

Als de serie tweeërs van Wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) en Charlotte Fry niet de mist in waren gegaan (vier 4-en en een 3) op het nieuwe 5*CDI in Fontainebleau, had Glamourdale zonder twijfel een 80+score gelopen op zijn eerste concours dit buitenseizoen. En ook mét deze fout was een score over de 80 nog makkelijk te verdedigen geweest: want Glamourdale lijkt nog sterker geworden en nóg makkelijker en meer bergop door een Grand Prix-proef te komen. Het werd nu met 79,935% net geen 80%.

Fry en Glamourdale begon de proef meteen al ijzersterk met een 10, een 9, twee keer een 8,5 en 8 voor de machtige uitgestrekte draf. En behalve de fout in de tweeërs bleef Glamourdale op hoog niveau lopen, met zo veel lossigheid en balans. Naast twee 10-en prijkten meer dan 30 9-ens op haar protocol. De juryleden Eddy de Wolff van Westerrode (bij H, 82.391%) en Isobel Wessels op C (80.435%) gaven Fry en Glamourdale boven de 80%, de andere drie juryleden zaten er onder met een magere 78.478% van Jacques van Daele.

Schneider tweede

Dorothee Schneider had in Fontainebleau na lange tijd First Romance (v. Fürst Romancier) weer mee in de internationale piste. De dertienjarige voormalige Nürnberger Burg-Pokal-winnaar liep een fijne, foutloze proef die met 75% werd beoordeeld. Vooral het galopgedeelte was sterk van de combinatie. Het leverde Schneider een tweede plek op.

Werth met moeilijk Emilio

Isabell Werth had de handen vol aan Emilio 107 (v. Ehrenpreis). In de hele proef was de aanleuning onrustig en ze kreeg nog een foutje in de tweeërs. De Duitse kreeg een score van 73.174% en ze moest de Spanjaard Juan Antonio Jimenez Cobo nog voorlaten, die met Euclides Mor (v. Riopele) 73.696% bij elkaar reed.

Bloedregel nekt Zweistra

Grote pech was er voor Thamar Zweistra. Ze reed een gedegen proef met haar Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), maar werd na afloop uitgesloten vanwege de bloedregel. Thamar vertelde na afloop: “Hij heeft in z’n wang gebeten”. De Zeeuwse zei nog wel dat er nog overleg gaande was over het voorval.

Nijvelt beste Nederlandse

Karin Nijvelt werd met een negen de plaats op Elysias (v. Jazz) de beste Nederlandse in het sterke veld. Het paar kreeg 69.238%. Een flinke storing in de overgang naar de passage na de stapreprise drukte score.

