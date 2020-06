Fürsten-Look viert comeback met overwinning

In 2018 liep Bundeskampioen en bronzen medaille van het WK jonge paarden Fürsten-Look zijn laatste wedstrijd. Gisteren werd de negenjarige Fürstenball-zoon weer aan de start gebracht in Essen-Herbergen. Onder Isabel Freese vierde de hengst zijn comeback met een zege in de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal.