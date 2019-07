Gal, Minderhoud, Scholtens en Meulendijks naar EK Rotterdam

Van 19 tot en met 25 augustus worden in Rotterdam de Europese Kampioenschappen springen, dressuur en para-dressuur verreden. Bondscoach Alex van Silfhout heeft de combinaties bekend gemaakt: Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Anne Meulendijks gaan mee naar Rotterdam. Adelinde Cornelissen is de reserve.

TeamNL voor de Longines FEI European Championships bevat natuurlijk regerend Nederlands kampioen Edward Gal met Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack) en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi). Daarnaast gaat de iedere wedstrijd beter presterende Desperado van Emmelie Scholtens mee naar Rotterdam. De selectie is ook een mooi succes voor Nederlands grootste paardenstamboek KWPN, dat daarmee drie stamboekhengsten aan de start heeft.

Debuut voor Anne Meulendijks

Als vierde is Anne Meulendijks, KNHS Talent van het Jaar in 2017, met haar MDH Avanti N.O.P. geselecteerd. Zij won al veel medailles in haar jeugdperiode en debuteert nu op een officieel senioren kampioenschap.

Reserves

Reserve is de ervaren Adelinde Cornelissen met Zephyr (v. Jazz), het eigen fokproduct van haar ouders. Edward Gal heeft Glock’s Voice (v. De Niro), Emmelie Scholtens haar troef Apache (v. UB 40) en Hans Peter Minderhoud de schimmel Zanardi (V. Rubels) als tweede paard achter de hand. Mocht er onverhoopt een paard uitvallen, dan wordt afhankelijk van de actuele situatie besloten of er een reserve paard wordt ingezet of de reserve combinatie.

Kijk hier voor de video waarin Alex van Silfhout zijn ruiters presenteert:

Programma Dressuur EK Rotterdam 2019

Zondag 18 augustus:

11.00 uur Veterinaire keuring

13.00 uur Officiële training

Maandag 19 augustus:

9.00 uur aanvang Grand Prix

18.00 uur Officiële opening

Dinsdag 20 augustus:

8.00 uur aanvang Grand Prix deel 2

Aansluitend medaille uitreiking

Donderdag 22 augustus:

16.00 uur Grand Prix Special en aansluitend medaille uitreiking

Zaterdag 24 augustus:

13.00 uur Grand Prix Kür met aansluitende medaille uitreiking

Zondag 25 augustus:

Sluitingsceremonie

Bron: KNHS / Horses.nl