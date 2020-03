Geen paardensportwedstrijden tot en met 6 april

De KNHS vraagt alle wedstrijdorganisaties alle wedstrijden af te gelasten tot en met 6 april. Dit advies betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot en met 6 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

De KNHS heeft daarnaast alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot en met 6 april geannuleerd. Het Nationaal Hippisch Centrum en het KNHS-kantoor zijn per direct en tot en met 6 april, gesloten voor bezoekers.

De KNHS zegt over alle vandaag genoemde maatregelen: “We realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is voor iedereen en met name degenen die hun brood verdienen in de paardensport. Toch kunnen we niet anders dan dit overheidsbesluit volgen.” Updates zullen volgen indien de situatie verandert.

Bron: KNHS

