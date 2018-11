Geen Saab Top 10 Dressage voor Sönke Rothenberger

Verplichte aanwezigheid op de universiteit in Brussel zorgt ervoor dat Sönke Rothenberger niet deel kan nemen aan de Saab Top 10 Dressage op de Sweden International Horse Show in Stockholm. "We hebben alles geprobeerd, maar we kunnen helaas de universitaire regels niet veranderen", laat familie Rothenberger in een verklaring weten.

Rothenberger, die dit jaar deel uitmaakte van het gouden Duitse team op de Wereldruiterspelen in Tryon, was naast Isabell Werth, Patrik Kittel, Therese Nilshagen, Dorothee Schneider, Helen Langehanenberg, Edward Gal en Daniël Backmann Andersen één van de genodigden voor de Saab Top 10 Dressage, die dit jaar voor de tweede keer wordt verreden. Rothenberger werd als één van de favorieten getipt.

Geen uitzondering

Voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro twee jaar geleden maakte de Frankfurt School of Finance and Business wel een uitzondering, maar nu hij voor zijn laatste drie semesters en aanvullende examens studeert in Brussel, kreeg hij geen vrijstelling. “We hebben echt van alles geprobeerd, maar de moeite was tevergeefs. Dat spijt ons heel erg.”

Werth gaat voor dubbel

Initiatiefnemer Patrik Kittel moet nu op zoek naar een vervanger voor Rothenberger. Wie dat is, blijft nog even een vraag. Vorig jaar ging de overwinning naar Isabell Werth in het zadel van Emilio, eindigde Cathrine Dufour met Atterupgaards Cassidy op plaats twee en Therese Nilshagen mocht als derde opstellen. Werth brengt dit jaar Weihegold OLD aan start.

Bron: Tidningen Ridsport