Geheel Duits dressuurkader treedt aan in Balve

Op het Duitse kampioenschap dressuur, volgende week in Balve, treedt het gehele Olympische kader aan. Jessica von Bredow-Werndl, Helen Langehanenberg, Sönke Rothenberger, Dorothee Schneider en Isabell Werth komen alle vijf voor de dag om hun vorm richting het EK in Rotterdam te tonen.

Het Duits kampioenschap in Balve is voor de Duitse dressuurruiters de eerste observatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap, de tweede observatiewedstrijd is – zoals gebruikelijk – CHIO Aken. Regerend Duits kampioen is Sönke Rothenberger met Cosmo.

Springen

Balve vormt ook het toneel van het Duits kampioenschappen springen. In deze nog altijd gescheiden – mannen en vrouwen – kampioenschappen komt bij de mannen de topdrie van vorig jaar in actie en bij de vrouwen heeft Wereldkampioene Simone Blum zich opgeven.

