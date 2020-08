Giovanni WS van Wendy Scholten naar Lotte van den Herik

De net 21 jaar geworden Lotte van den Herik maakte zondag haar Grand Prix-debuut met Winner (v. San Remo), met een mooie tweede prijs en bijna 65%. De opvolger van Winner staat ook al klaar, want Van den Herik is de nieuwe amazone van de negenjarige dressuurhengst Giovanni WS (Ampère x Scandic), waarmee Wendy Scholten op korte termijn haar Zware Tour-debuut had willen maken. De verkoop kwam afgelopen week tot stand.

“Ja, ik was gewaarschuwd”, lacht Wendy Scholten. ‘Ga nu starten… Straks verkoop je hem en kun je jezelf nog geen Grand Prix-ruiter noemen’. We waren er dichtbij! Giovanni kende alle oefeningen die in de Grand Prix gevraagd worden. Ik had hem ook niet in de verkoop, maar alle paarden zijn bij mij wel te koop. Toen Frenk Jespers mij belde of ik erover na wilde denken, kwam de bal snel aan het rollen. Hij bemiddelde destijds ook met Winner, die ik ook zelf opleidde tot en met Subtop. Winner kocht ik als bijna driejarige en na zijn verkoop, kocht ik Giovanni als veulen. En nu staan ze bij elkaar op stal omdat Winner op 14-jarige leeftijd in handen kwam van Lotte. Hoe bijzonder is dat?”

17 jaar

Ook voor Lotte van den Herik kwam de nieuwe aanwinst sneller dan verwacht naar de VDH Stables in Schijf. “Winner is nu 17 en ik verwacht niet dat hij nog vier jaar U25 en Grand Prix proeven gaat lopen. Zo ontstond het idee om uit te kijken naar een jonger paard dat al op niveau is. Mijn trainster Kim van der Muren, die bij ons en bij Frenk werkt, zei ineens: Giovanni dan? Oh ja, die kende ik wel van Social Media. Ik had al filmpjes van hem op Instagram gezien. Ik mocht hem een weekje proberen bij ons op stal en hij is niet meer weggegaan”, lacht ze.

Wat gaf nu de doorslag voor Lotte? “Twee dingen: Dat hij ontzettend snel leert en nieuwe dingen in een paar dagen tijd oppakt en dat de oefeningen die in de Grand Prix dubbel tellen juist zijn sterkste punten zijn. Heel bijzonder. Hij kan voor een 9 galopperen, maar ook geweldige pirouettes draaien, grote wissels springen in de series, heel goed piafferen en passageren en heel goed stappen! Oh ja, en hij is heel lief. Hij gedraagt zich als hengst voorbeeldig en je kan uren met hem knuffelen. We gaan elkaar nu goed leren kennen en dan verschijnen we wel een keer op concours. Ik kijk er naar uit! En als hij straks Grand Prix loopt, dan is hij denk ik ook interessant voor de fokkerij. Daar zou ik zelf nog wel veulens van willen hebben”, vertelt ze.

‘Gouden instelling’

Wendy Scholten verwacht nog veel goede dingen te horen van Giovanni WS. “Hij heeft een gouden instelling, is ongelooflijk gezond en pakt de moeilijkste oefeningen zo op. Het is net een professor. Het is stil op stal zonder hem en ik mis hem oprecht, maar ik ben onwijs blij dat hij in zulke goede handen is terecht gekomen. Lotte rijdt met heel veel gevoel en op een heel sympathieke manier. Zo’n amazone verdient hij gewoon! Daar leg ik mijn eigen wedstrijdambities graag voor opzij. Ik geniet er minstens zoveel van als mijn paarden het bij anderen goed doen.”

