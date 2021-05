Glamourdale debuteert en wint met 83% in kür

De KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) liep onder Charlotte Fry naar een score van 83,235% in zijn allereerste GP kür op muziek. Daarmee bleef de Britse stalamazone van Van Olst de concurrentie in Grote-Brogel ruimschoots voor. Lynne Maas werd tweede met haar topmerrie Electra (v. Jazz). Het duo scoorde 76,8%. Derde werd Patrick van der Meer met Chinook (v. Vivaldi)., die naar 76,715 reden. Vrijdag wonnen Glamourdale en Fry ook al de Grand Prix.

Ook de vierde plaats was voor een Nederlandse combinatie: Madeleine Witte-Vrees en Finnlanderin (v. Fidertanz) kwamen tot 76,095%.

Niet naar Olympische Spelen

Op de oude muziek van Clearwater, danste Glamourdale in de stromende regen naar de overwinning. Het was zijn debuut in de Grand Prix kür op muziek. Dankzij de dik 76% in de Grand Prix gisteren, is de tweede internationale kwalificatie binnen en voldoet Glamourdale aan de eisen om internationaal op 5 sterren niveau te lopen. De 10-jarige Glamourdale gaat echter niet mee naar Tokio, zo laat Van Olst weten. “We hebben besloten voorrang te geven aan de verplichtingen die Glamourdale heeft als dekhengst. Hij zal dit seizoen gewoon vers beschikbaar zijn in de EU. Charlotte Fry focust zich wat betreft de Olympische Spelen op haar andere troeven Dark Legend en Everdale.” De 25-jarige amazone maakt een goede kans zich in het Britse landenteam te rijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht