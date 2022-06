GLOCK’s Dream Boy niet naar CHIO Rotterdam

Hans Peter Minderhoud moest met Glock's Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) het NK al aan zich voorbij laten gaan door een blessure bij de veertienjarige KWPN hengst. Nu is het paard ook niet op tijd fit genoeg voor het CHIO Rotterdam. "Het spijt ons erg", schrijft Minderhoud op social media, "maar zoals altijd: het welzijn van de paarden gaat voor."

Minderhoud zegt verder: “Na zijn blessure hoopten we dat we hem klaar konden krijgen voor Rotterdam. Maar het bleek dat de tijd te kort is om hem in topvorm te krijgen voor zo’n belangrijke wedstrijd”, aldus Hans Peter.

Wie Minderhoud in Rotterdam gaat vervangen is op dit moment nog niet bekend.