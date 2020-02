Glock’s King Karim wint Hengstencompetitie klasse L met 9,5 voor totaalindruk

In de Anemone Horse Trucks hengstencompetitie dressuur maakte Glock's King Karim (v. Glock's Toto Jr) de dienst uit. De hengst, die in alle gangen uitblinkt met zijn royale hoeveelheid lichaamsgebruik en souplesse, kreeg in de finale 93 punten toebedeeld en was daarmee ook de dagwinnaar.

Juryleden Monique Peutz en Bart Bax gaven in hun toelichting aan genoten te hebben van deze groep fantastische jonge hengsten, die zich allen fijn lieten bewerken. Met drie punten voorsprong was King Karim (Glock’s Toto Jr. uit Blexta elite EPTM-dres PROK van Painted Black, fokker K.J. Kiestra uit Blokzijl) onder Hans Peter Minderhoud de meest opvallende hengst in de competitie.

Veel lichaamsgebruik

“Een hengst met ontzettend veen lichaamsgebruik, met veel gemak en souplesse in al zijn gangen. Met zoveel beweging is het logisch dat hij soms iets zoekerig wordt in de aanleuning”, stelt Peutz. Glock’s King Karim kreeg negens voor de stap en de harmonie en drie keer een 9,5 voor de draf, galop en totaalindruk.

Kjento naar 91 punten

De tweede plek is voor Kjento (Negro uit Zoriana elite pref IBOP-dres PROK van Jazz, fokker A.J. van Os uit Spang-Capelle). Onder Charlotte Fry werd de zwarte hengst beloond met 91 punten. De stap leverde een 8,5 op, de draf en galop een 9,5. Voor harmonie en totaalindruk kreeg de hengst een 9.

Veel kwaliteit

Glock’s Taminiau (Toto Jr. uit Vitamin C elite pref prest PROK van Sandro Hit, fokker J.W. Holtland uit IJsselmuiden) en Hans Peter Minderhoud gingen naar 89 punten. “Een paard met veel kwaliteit, al was hij toch wat onder de indruk van zijn omgeving”, meldt het jurypaar.

Harmonieuze verrichting

De vierde positie was voor Kyton (Ferguson uit Wilbria keur pref IBOP-dres van Ferro, fokker W.J. J. Goesten uit Berkel-Enschot) die onder Bart Veeze een harmonieuze verrichting liet zien. Totaal: 88 punten.

Overzichtspagina KWPN Hengstenkeuring

Bron: KWPN / Horses.nl