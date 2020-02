Glock’s Romanov overleden op 20-jarige leeftijd

"Wanneer is het de juiste tijd om je paard vaarwel te zeggen? Onze harten zeggen nooit, maar weten dat het op een dag de tijd is gekomen. Vandaag is zo'n dag", schrijft Glock Horse Performance Center op zojuist op Facebook. Hans Peter Minderhoud, Edward Gal en hun team moesten vanmorgen afscheid nemen van de 20-jarige hengst Glock's Romanov. De zoon van Rohdiamant werd behandeld voor een bepaalde ziekte, maar kon niet meer beter worden.

Romanov werd in 2000 geboren in de stallen van Harli Seifert in Duitsland. Hij kwam uit de topmerrie Rumirell die van Rohdiamant ook de dressuurvererver Rubin Royal bracht. Romanov werd goedgekeurd in Oldenburg en bij het DWB en daarna nog bij verschillende andere stamboeken. De zoon van Rohdiamant was naast Don Schufro destijds het boegbeeld van stoeterij Blue Hors. Hij werd kampioen van de vijfjarige dressuurpaarden in Denemarken in 2005 en in 2008 geëerd als VTV-dressuurhengst van het jaar.

Teamzilver EK Herning

Voordat Romanov in Nederland kwam, werd hij door Sune Hansen gereden tot in de Zware Tour. Edward Gal nam in 2012 de teugels over en een jaar later schafte Glock de hengst aan. Na een aantal hoge klasseringen in onder meer Den Bosch en Rotterdam onder Gal, ging in 2013 Hans Peter Minderhoud verder met Romanov. Het paar boekte overwinningen in Aken (CDI4*), Drachten (CDI3*), Hagen (CDI4*) en Villach (CDI3*). Hoogte punt was ongetwijfeld het winnen van de zilveren medaille met het team op het EK in Herning. In januari 2016 liep de hengst zijn laatste wedstrijd op het CDI3* in Drachten. Daar werd Minderhoud nog tweede in de kür op muziek.

Wereldkampioen Hoennerups Driver

Ondertussen had Romanov al naam gemaakt als fokhengst. Zo werd zijn zoon Hoennerups Driver wereldkampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden. Ook zoon Skovens Rafael was twee keer finalist op het WK voor jonge dressuurpaarden. De in Denemarken, Zweden en KWPN goedgekeurde Skovens Rafael werd vorig jaar Hengst van het Jaar in Denemarken. Onder Lotte Skjaerbaek bereikte de populaire hengst het Grand Prix niveau.

Eerste op HorseTelex ranking

Romanov staat al enige tijd op de eerste plaats van de HorseTelex wereldranking voor dressuurverervers klasse A. 24 kinderen zorgden ervoor dat de hengst royaal op kop staat. De drie hoogst geplaatste kinderen op de HorseTelex Results ranking zijn Rossetti (onder Henri Ruoste), Romy del Sol (onder Emma Hindle) en Hoennerups Driver (nu onder Josephine Hoffmann).

‘Romanov was een heel speciale hengst’

Een bijzondere ziekte maakte een einde aan het leven van Romanov, de hengst was uitbehandeld en werd vanmorgen ingeslapen. De reactie van Minderhoud op Facebook: “Het is heel verdrietig, tegelijkertijd weet je ook dat het goed is zo. Romanov was een heel speciale hengst. Simpelweg fantastisch te rijden en het was altijd een geweldig gevoel het voorrecht te mogen hebben om op zijn zadel te zitten. Ik zal hem erg missen.”

Bron GHPC/Horses.nl