Glock’s Zonik niet op Jumping Amsterdam

Glock's Zonik (v. Blue Hors Zack) komt met Edward Gal niet naar Jumping Amsterdam. Voor de elfjarige hengst is het de derde wedstrijd op rij die hij mist. Het stond op de planning dat hij in december en januari zou lopen in Londen, Mechelen en Amsterdam, maar voor alle drie de wereldbekerwedstrijden werd de hengst afgemeld. Team Glock meldt op facebook dat Zonik opnieuw last heeft van lichte koortsverschijnselen.

Voor de wedstrijd in Londen Olympia liet het Glock Horse Performance Center via facebook weten dat Zonik niet goed at en koorts had, waardoor zij de wedstrijd in het kader van Zoniks welzijn aan zich voorbij lieten gaan. Voor Mechelen werd niet bekend gemaakt waarom Gal en de zwarte hengst verstek lieten gaan.

Terugslag

Nicole Werner meldt aan Horses.nl: “Hij heeft helaas toch weer een terugslag. Hij heeft in december maar even koorts gehad, maar toch nu weer. Weet niet of het hetzelfde is, maar we gaan het verder onderzoeken.”