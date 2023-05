Goed voorbeeld doet goed volgen: ook Thalia Rockx in de springring

Na Dinja va Liere heeft ook Thalia Rockx haar geluk beproefd in de springring. Gisteren maakte de dressuuramazone haar wedstrijddebuut in het springen met Koko jr de la Fazenda (Toto jr x Romanov) en Inara De La Fazenda (De Niro x Rousseau). En dat het fijn ging, bleek door Rockx' bericht op Facebook: "Zooo ontzettend trots op mijn 2 dressuurpaarden die echt zo braaf het parcours sprongen!"

Dat dressuurruiters ook wel eens iets anders doen dan alleen tussen de witte hekjes rijden, blijkt maar weer. Na Dinja van Liere heeft ook Thalia Rockx even haar dressuurzadel omgewisseld voor een springzadel. Met haar thuisgefokte paarden Koko jr en Inara debuteerde Rockx vrijdag in de springring. De beide dressuurpaarden sprongen fijn hun rondjes zodat er zeker nog een vervolg komt, aldus de amazone.

Zowel Koko jr als Inara hebben in de dressuur al hun talenten laten zien. De Toto jr-dochter Koko, uit Thalia Rockx Grand Prix-paard Gerda Nova de la Fazenda, liep vorig jaar mee bij de zevenjarigen op het WK voor jonge dressuurpaarden. Het jaar ervoor was het paar vijfde in de finale bij de zesjarigen. Inara was in 2019 de beste merrie in de Pavo Cup finale.

Bron Facebook Thalia Rockx