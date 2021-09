Goede prestaties Nederlandse dressuurjeugd in Grote-Brogel

Op de eerste dag van het CDI in het Belgische Grote-Brogel kwam de dressuurjeugd in actie. De Nederlanders deden het goed met de eerste vier plaatsen voor de ponyruiters en de winst voor Joanne Neidhöfer. Verder won Brandy Bos de Young Riders teamtest, werd Lotte van Herik tweede bij de U25 en Kebie Raaijmakers derde bij de junioren.

De ponyruiters reden de teamtest en Joanne Neidhöfer scoorde daar het best met haar pony Pearcy’s Popeye. Ze kreeg 70.619% met een wisselend jurybeoordeling van een tweede, derde en een vierde plaats. Maddy Dijkshoorn zat er vlak achter met Boogie de L’Aube, ze kreeg 70.381%. Bij één jurylid stond ze eerste, en verder een tweede en een vierde plaats. Op de derde en vierde plaats volgde Yasmin Westerink met haar pony’s Brasil en Cognac IX. Het percentage van Brasil was 70.333 en dat van Cognac IX 69.619%.

Young Riders

Bij de Young Riders kwamen slechts twee ruiters aan de start. Brandy Bos won met Florett W (v. Sandro Hit). De drie juryleden hadden het het niet moeilijk, unaniem zetten ze haar op kop met 70.343%. Mooi waren onder meer de wisselseries en de uitgestrekte galop waar 8-ten voor werden gegeven. De Belgische Yinthe van der Ven werd op No-Limit CV tweede met 67.353%.

U25

Bij de U25 kwamen drie combinaties aan de start. De Inter II proef werd gewonnen door Alice Campanella met de KWPN’er Beach Boy (v. Sorento). De Italiaanse kreeg 66.078% van de jury. Met 65.343% werd Lotte van den Herik tweede op Winner (v. San Remo).

Junioren

Negen junioren reden gisteren hun teamtest. Europees kampioene Annabelle Pidgley won met de Vivaldi-zoon Dibert L. Unaniem kwam ze op kop met 72.172%. Kebie Raaijmakers was de enige Nederlandse in de rubriek en werd derde met haar Lord of Rock (v. Lord Sinclair) met 66.970%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl