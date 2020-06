Goedgekeurde-hengst Zoom wint Bundeschampionate-kwalificatie zesjarigen

Onder Helen Langehanenberg liep de goedgekeurde-hengst Zoom (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) zojuist met 8.70 punten naar de overwinning in de kwalificatie in Riesenbeck voor zesjarigen. De kwalificatie geld voor het Bundeschampionat dat eind Augustus zal plaatsnemen in Warendorf. De hengst is in eigendom van het Nordrhein-Westfälisches Landgestüt.