Golden Oldies: Bonfire

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. Deze week staat er voor het eerst een paard in het zonnetje dat niet werd ingezet voor de fokkerij, maar die wel in de dressuurring uiterst succesvol was en onder amazone Anky van Grunsven Nederland op de kaart heeft gezet. Het gaat natuurlijk om Bonfire (Welt As x Praefectus xx).

Bonfire zag op 21 maart 1983 het levenslicht bij fokker Karl Bernd Westerholt. Omdat hij niet werd goedgekeurd als dekhengst, verkocht Westerholt Bonfire aan Dirk Haezen. De Duitse handelaar verkocht Bonfire in de zomer van 1985 voor 24.500 gulden aan Wim van Grunsven, die op zoek was naar een goed dressuurpaard voor zijn zeventienjarige dochter Anky. Anky viel voor zijn uiterlijk. “De uitdrukking van zijn hoofd en zijn manier van bewegen”, vertelde ze destijds aan NRC.

Extreme hoogte- en dieptepunten

Bonfire, zoals Anky hem genoemd had, werd op 3,5-jarige leeftijd gecastreerd. Hoewel Anky na de eerste trainingen van mening was dat het een toppaard was, veranderde dat binnen 24 uur naar ‘de miskoop van de eeuw’. “Hij had extreme hoogte-, maar ook extreme dieptepunten.” Vier jaar later, in 1989, reed ze hem op Jumping Amsterdam. Anky had de grootste moeite Bonfire in bedwang te houden, maar hij liet prachtige piaffes zien. Op de terugweg waren vader en dochter van mening dat Bonfire een knaller zou worden.

Angst overwonnen

Na vier nationale kampioenschappen volgde in 1994 de grote doorbraak van Anky van Bonfire. Voor de prijsuitreiking daarna moest het publiek stoppen met klappen, alvorens de ruin naar binnen durfde. “Soms voelde je het hart door het zadel heen kloppen”, vertelde Wim van Grunsven over de bange Bonfire. Anky overwon zijn angst en eigenzinnige karakter door veel het hem te praten en oefeningen eindeloos te herhalen.

Gouden paard

Er ontstond een intense band tussen het tweetal en samen groeiden ze door tot de meest succesvolle combinatie van Nederland. Ze werden samen acht keer Nederlands kampioen, wonnen vijf keer de Wereldbeker, een keer Europees kampioen, een keer Wereldkampioen en een keer Olympisch kampioen. Daarnaast waren er individueel twee zilveren medailles op een EK en een keer zilver op een WK en Olympische Spelen. Anky bracht Bonfire in 2000 voor het laatst aan start op de Spelen in Sydney, omdat dat de enige nog missende titel was. Op 28 maart 2013 is hij op 30-jarige leeftijd overleden.

Bron: NRC/Horses.nl