Goud voor Canadees dressuurteam op Pan Am Games

Op de tweede dag van de Pan Am Games in Lima streef het Canadese dressuurteam de Amerikanen voorbij en pakten de titel en een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Gisteren won Sarah Lockman en de negenjarige KWPN-hengst First Apple (v. Vivaldi) opnieuw, nu in de mix Inter I/Grand Prix Special, maar team USA moest met het zilver genoegen nemen. Brazilië won het brons en een startbewijs voor Tokio.

De Amerikaanse Sarah Lockman was in de tweede proef opnieuw de beste met Patrick van der Meers voormalige paard First Apple. Het percentage van 75.912 betekende weer een pr voor de amazone. Maar Lockman kon niet voorkomen dat het Canadese team voorbij kwam en het goud won.

Tina Irwin stelt goud veilig

Tina Irwin was met Laurencio (Laurentio x Donnerhall) de beste Canadese combinatie op de tweede plaats met 73.853%. Ze werd gevolgd door haar landgenoten Lindsay Kellock met Floratina (Fidertanz x Rubin-Royal) op de derde plek en de 22-jarige debutante Naima Moreira Laliberté met Statesman (Sandro Hit x Brentano II) op de vierde. De drie amazones brachten het totaal voor hun land op 440.111, de Amerikanen bleven steken op 437.791.

Brons en Tokio ticket voor Brazilië

Het brons ging naar Brazilië die tevens een startplaats voor Tokio bemachtigen. João Paulo Dos Santos was met de Lusitano Carthago Comando SN (Tulum Comando SN x Famoso III) de hoogste geplaatste op de negende plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Dressage News