GP-debuut Victoria Max-Theurer met Totilas-zoon levert derde plaats op

Op de nationale dressuurwedstrijd in Ankum kwam Victoria Max-Theurer voor het eerst met haar nieuwste aanwinst Birkhof's Topas FBW (Totilas x Sandro Hit) aan de start. De Oostenrijkse reed de DSP-hengst in de Grand Prix naar de derde plaats met 71.467%. De zoon van Totilas werd in juli door Victoria's moeder Sissy Max-Theurer aangeschaft.

De inmiddels tienjarige hengst liep al in 2019 (achtjarig) op Zware Tour-niveau en heeft inmiddels ook internationaal al flink gescoord. Op CDI Achleiten, het concours van familie Max-Theurer, liep de hengst met Nicole Casper naar 72,674% in de Grand Prix en 73,809% in de Spécial. Daar werd de bruine hengst ook ontdekt door moeder en dochter Max-Theurer en de koop werd rondgemaakt met familie Casper.

Fabienne Müller-Lütkemeier wint Grand Prix

Fabienne Müller-Lütkemeier won de Grand Prix in Ankum met haar tienjarige Westfaalse merrie Valencia As (v. Vitalis). 74,10 procent stond uiteindelijk op het scorebord na een grotendeels foutloze proef. De twee is klaar voor de finale van de Louisdor-prijs, waarvoor ze zich kwalificeerden in München.

Müller-Lütkemeier liet een andere Louisdor-finalist achter zich, Sandra Nuxoll werd tweede op Hanami OLD (v. Dante Weltino) met 72,567%.

Bron St.Georg/Horses.nl