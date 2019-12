GP-paard Connecticut van Marijke de Geus is verkocht

Vanmorgen maakte Marijke de Geus op haar Facebook pagina bekend dat ze haar Grand Prix paard MDG Equestrian's Connecticut (v. Johnson) heeft verkocht. Co zal zijn carrière voorzetten bij Britt van der Panne. Aan Horses.nl vertelt Marijke de Geus dat ze heel blij is met de nieuwe plek die ze voor Co gevonden heeft.

In februari kreeg de Geus een klap van een paard waardoor zij tijdelijk uitgeschakeld was. Het herstel neemt meer tijd in beslag dan verwacht en was het voor Marijke op korte termijn niet mogelijk om Co zelf weer uit te brengen in de Grand Prix. Zodoende besloot ze een nieuwe eigenaar te zoeken voor de vos. Deze heeft ze gevonden in Britt van der Panne.

U25

Marijke en Britt wonen in dezelfde regio en kennen elkaar van de wedstrijden in het Z2 en ZZ-licht. Toen de Geus op zoek was naar een tijdelijke ruiter voor Co had ook Britt contact opgenomen met haar. Uiteindelijk kwam Co onder het zadel bij Esra de Ruiter en kwam na een aantal maanden weer op stal bij Marijke. Marijke de Geus vertelt: “Toen ik voor mezelf had besloten om Co te verkopen, dacht ik aan Britt. Ik wist dat Britt erg graag U25 wilde rijden en ik wilde het liefst een jeugdruiter voor Co zodat diegene van hem kan leren en zijn of haar eigen sterke punten aan toe kon voegen. Dus besloot ik contact met Britt op te nemen en vroeg haar of we wat voor elkaar konden betekenen.”

Topplek

De Geus gaat verder: “Ik zei tegen Britt dat ze gerust een paar keer mocht komen rijden en als ze het niks vond dan kwam ze daar vast snel genoeg achter. Maar uiteraard wilde ik zelf er ook een goed gevoel bij hebben. Maar het klikte enorm goed! Onze manieren van rijden passen goed bij elkaar en Co geeft erg duidelijk aan of hij het naar zijn zin heeft. Het is enorm luxe dat het zo is gegaan en ik ben verdrietig voor mezelf, maar voor Co had ik niks beters kunnen wensen.”

Super happy

“Britt en Co zijn in de weken dat ze hem nu rijdt goed naar elkaar toegegroeid en Co is super happy en zit goed in zijn vel. Ik had geen betere plek kunnen bedenken dan bij Britt.” vertelt Marijke. Ook hoopt ze dat het nieuwe duo goed zal presteren in de wedstrijdring en ze dan als trotse oud eigenaar langs de kant staat. “Voor mij is Co er altijd geweest, hij deed altijd zijn best voor me”, sluit de Geus af.

Bron: Horses.nl/Facebook Marijke de Geus