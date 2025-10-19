GPS Herning naar Helgstrand junior met KWPN’er Inspiration PF

In de schaduw van het eerste Wereldbekerconcours van dit seizoen werd zondag in het Deense Herning ook een Grand Prix Spécial op 3* niveau verreden. De winst ging naar thuisruiter Alexander Yde Helgstrand, die met de twaalfjarige KWPN'er Inspiration PF (v. Everdale) naar 70.617% reed.
De vosruin is gefokt door de familie Hanswijk en in eigendom van Helgstrand dressage en Patrik Kittel.
De tweede plaats ging naar de Zweedse Cecilia Bergakra met Izack (v. Blue Hors Zack), die 68.234% scoorde. Juliane Brunkhorst uit Duitsland werd derde met Fuerst Enno (v. Fürst Romancier). Er reden geen Nederlandse combinaties mee in deze rubriek.
Bron: Horses.nl