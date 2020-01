GPS Münster voor Schneider en Faustus: ‘Hij kan wat introvert zijn’

Dorothee Schneider ging er op Faustus 94 (v. Falsterbo) met de winst vandoor in de Grand Prix Spécial in Münster. Het duo scoorde 78,137%, een nieuw persoonlijk record. Tweede werd Ingrid Klimke met Franziskus (v. Fidertanz), die 75,745% lieten noteren. De derde plaats was voor Jil-Marielle Becks en Damon's Satelite NRW (v. Damon Hill).

Schneider vertelde na afloop over haar foutloze optreden met de twaalfjarige bruine: “Ik ben heel erg trots! Hij kan soms wat introvert zijn en vooral druk met zichzelf. Ik moet hem dan echt even helpen. Maar vandaag liet hij een superproef zien.” Schneider brengt de ruin sinds 2018 ook internationaal uit op het hoogste niveau. De twee hadden vorig jaar een lange wedstrijdpauze.

Bij Klimke en Franziskus ging het niet helemaal volgens plan. “Ik had drie duidelijke fouten” reageert Klimke. “Daarom valt het me mee dat ik alsnog tweede ben geworden achter Dorothee.” De 22-jarige Becks had zich een beetje laten intimideren door de grote namen op de startlijst, bekende ze achteraf. “Maar mijn vader en meneer Balkenhol helpen me om de rust te bewaren.”

