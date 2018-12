Grand Prix amazone Jennifer Hoffmann terug naar Amerika

Na acht jaar in Europa te hebben gewoond en gewerkt, keren Jennifer Hoffman en haar man Jürgen terug naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse Grand Prix amazone en haar man verhuizen naar Californië. "Een moeilijke beslissing", vertelt Hoffmann aan Eurodressage, "mijn hele carrière is uiteindelijk in Europa gemaakt."

Jennifer en Jürgen Hoffman begonnen in 2010 met hun werk op het Duitse Gestüt Letter Berg in Coesfeld. Op een kort verblijf in Oostenrijk na, heeft het echtpaar de paarden van Letter Berg getraind en uitgebracht. Jennifer Hoffman maakte in Duitsland furore met de hengsten Florentinus V en Hofmarschall V, die zilver en brons wonnen op het Bundeschampionat in 2011.

Florentinus V

Hoffmann won niet alleen meerdere medailles op het Bundeschampionat met Letter Berg’s hengsten, maar reed ook zeven keer mee op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Vijf keer haalde ze de finale. De Westfaalse hengst Florentinus V is wel de bekendste. Met de Florestan I-zoon werd ze dertiende in bij de zesjarigen.

Rubinio NRW

Naast het opleiden van jonge dressuurpaarden reed Jennifer Hoffmann ook enkele paarden in de Grand Prix. Niet alleen Florentinus liep onder haar tot op het hoogste niveau, ook met de Westfaler Rubinio NRW (v. Rubin Royal) was de Amerikaanse succesvol.

KWPN-hengst Invershin

Ook zat Hoffmann een korte tijd in het zadel van de KWPN-hengst Invershin (Charmeur x Balzflug).

Aan Eurodressage vertelt Jennifer Hoffmann haar plannen in Californië. Lees hier haar verhaal.

Bron Eurodressage