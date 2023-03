Grand Prix-debuut Bohemian en Dong Seon Kim goed voor 68%

Dong Seon Kim maakte gisteren zijn debuut met de voorheen door Cathrine Laudrup-Dufour gereden Bohemian (Bordeaux x Samarant). In Wellington debuteerde de combinatie in de Wereldbeker Grand Prix met dik 68%. Anna Buffini reed FRH Davinia La Douce (v. Don Frederico) met 72% naar de overwinning.

Onder Laudrup-Dufour steeg Bohemian vaak tot grote hoogte en waren scores in de 80% eerder de standaard dan uitzondering op de regel. Onder Seon Kim kwam de score tot 68.435%. De combinatie kreeg hoge cijfers voor de piaffe passage-tour (die de laatste paar keer onder Laudrup-Dufour vaak de mist in ging). Daartegenover stonden ook fikse onvoldoendes voor het aanspringen in galop en de eerste wisselserie. De score was uiteindelijk genoeg voor een derde plaats.

De wedstrijd werd gewonnen door de Amerikaanse Anna Buffini. Het harmonieuze beeld van FRH Davinia La Douce was uiteindelijk goed voor 72.500%. Chris von Martels en Eclips (v. Apache) reden naar de tweede score. De galoptour werd wat wisselend beoordeeld maar verder maakte de combinatie nergens echt grote fouten en kwamen zo tot een score van 70.174%.

Uitslag

Bron: Horses.nl