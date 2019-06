Grand Prix Exloo voor Becks, Veenje debuteert internationaal

Op het CDI in Exloo is de Grand Prix gewonnen door Jil-Marielle Becks met Damon's Satelite (v. Damon Hill). De Duitse reed naar een gemiddelde score van 72,782%. Ook de tweede plaats was voor Duitsland: Helen Langehanenberg stuurde Hollywood (v. Herzensdiep) naar 70,804%.

De derde plaats in deze driesterren GP was voor de Britse Emma Hindle en Diesel 8 (v. Vivaldi), 70,435%. Lucie Louws werd vierde voor Nederland. Met Evito (v. Sir Oldenburg) kwam ze ook nog boven de magische grens van 70% uit: 70,392%, onder meer dankzij meerdere achten voor het binnenkomen, afgroeten en het achterwaarts. Tristan Tucker kwam met Zephir O (v. Sunny Boy) tot 68,391% in deze GP. Dat was goed voor de zesde plaats.

Fries debuut in Exloo

Voor Lisanne Veenje was er 64,283% met Friesen Exclusiv Wirdmer (v. Beart 411). Het was het internationale debuut voor de Nederlandse en haar hengst, de enige vertegenwoordiger van het Friese ras op deze Drentse internationale wedstrijd. Veenje liet eerder aan Phryso.com weten dat ze er zin in had. “We rijden voor vijf internationale juryleden die ons nog nooit eerder hebben gezien.” Er slopen wat fouten in de series, die een hogere score in de weg stonden.

