Grand Prix-hengst Delatio verkocht naar Denemarken

De internationale Grand Prix-hengst Delatio (De Niro x Rubinstein I) heeft weer een ruiterwissel ondergaan. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst kwam in oktober 2018 bij Patrik Kittel onder het zadel en eindigde onlangs nog op de tweede plaats op de Wereldbekerwedstrijden in Lyon en Salzburg. De Deense ruiter Dennis Fisker neemt nu de teugels over.

Delatio werd tot en met de Intermédiaire II opgeleid en uitgebracht door Miranda Rongen en werd daarna verkocht aan Hof Kasselmann. Daar werd hij enige tijd gereden door Bianca Kasselmann en later door de Brit Emile Faurie. Zijn daaropvolgende periode bij Patrik Kittel was van korte duur.

Fisker

Nu de hengst verkocht is naar Denemarken, zet hij zijn sportcarrière voort onder het zadel van Fisker. De jonge Deense ruiter startte in 2014 één keer internationaal Grand Prix en reed in 2018 internationaal Lichte Tour met KWPN-hengst Carlton Hill (Uphill x Vincent) en Rosenstolz (Rotspon x De Niro).

Bron: Horses.nl