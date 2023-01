Grand Prix hengst Escolar uit de sport

Met Hubertus Schmidts afscheid van de wedstrijdsport, komt ook einde aan de sportieve carrière van zijn Grand Prix-paard Escolar (v. Estobar NRW). De populaire Westfaalse hengst blijft wel in training, maar zal volledig ingezet worden voor de fokkerij op Hengstenstation Gut Neuenhof. Sandra Schürner, baas van Gut Neuenhof: "Hubertus en Escolar - ze waren een dreamteam".

Schürner vervolgt dat ze zich geen andere ruiter voor Escolar kan voorstellen. Gut Neuenhof heeft al vele jaren een “professionele en vriendschappelijke band” met Hubertus Schmidt en dit zal niet veranderen door het einde van de sportcarrière van de trainer. “Hubertus en zijn team hebben ons en onze hengsten gesteund en zullen dat blijven doen,” benadrukt Schürner.

Hubertus’ hengst

Als voormalig lid van de Duitse Olympische selectie maakte de 14-jarige Estobar-zoon natuurlijk begerenswaardig. “Men kan dat begrijpen. Maar degenen die ons kennen, weten dat we ons niemand anders kunnen voorstellen in het zadel van onze Escolar tijdens een show. Escolar hoort bij ons, bij het hengstenstation Gut Neuenhof, en hij is natuurlijk ook op de een of andere manier ‘Hubertus’ hengst’.”

Stempelhengst

Escolar drukt een stempel op de Duitse dressuurpaardenfokkerij met inmiddels 43 goedgekeurde zonen. Hij heeft de Westfaalse ‘E-lijn’ weer op de kaart gezet. Escamillo is een van zijn bekendste zonen. De hengst won zilver en brons op het WK voor jonge dressuurpaarden en heeft al weer ruim 30 goedgekeurde zonen.

Bron St. Georg