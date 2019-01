Grand Prix-merrie Rosa Cha W hersteld van Potomac-virus

Aan het einde van 2017 werd de Grand Prix-merrie Rosa Cha W (Regardez Moi x Richmead Medallion) van de Amerikaanse amazone Silva Martin gediagnosticeerd met Potomac Horse Fever. Een langdurige herstelperiode volgde, maar tegen alle verwachtingen in maakte de merrie onlangs haar rentree in de Grand Prix.

“Rosa was gevaccineerd tegen de ziekte, maar toen we erachter kwamen dat ze het virus wel had opgelopen, was dat echt slopend. We dachten dat haar wedstrijdcarrière er voorgoed op zat”, schrijft de amazone. De eerste verschijnselen van het virus zijn lichte koorts en gebrek aan energie, maar na een dag of tien worden de symptomen serieuzer zoals hoefbevangenheid, pijn aan de hoeven en extreme diarree.

Goede patiënt

“In het begin hebben we haar iedere dag gekoeld. Het grootste gedeelte van de dag lag ze in haar stal, wat ook het beste was dat ze kon doen”, vervolgt de amazone. “Ze heeft bijna aan jaar lang op stal gestaan. De meeste paarden zouden gek worden, maar ze is een goede patiënt, waar we veel geluk mee hadden. Gedurende de revalidatieperiode stond ze op zachte matten met een goede bodem, om het haar zo comfortabel mogelijk te maken.”

Best wild

De afgelopen najaarsseizoen mocht de merrie weer aan de hand gestapt worden. “Rosa was best wild toen ze er voor het eerst uit mocht. Uiteindelijk mocht ze wat draf- en galopwerk doen en langzaam maar zeker zijn we haar rustig aan gaan opbouwen onder het zadel. Inmiddels rijd ik haar weer iedere dag en ze voelt beter dan ooit. We houden haar op een streng dieet en geven haar geen snoepjes, maar verder krijgt ze dezelfde behandeling als alle andere paarden.”

Ongewoon

Onlangs maakte het duo haar rentree in de Grand Prix op Bruce’s Field. “Dat is heel ongewoon voor een paard die aan dit virus heeft geleden. Ik ben het team van dierenartsen en hoefsmeden onwijs dankbaar voor al het werk dat ze hebben gedaan. Ik realiseerde mee erst niet hoeveel ik het miste om haar te rijden, maar nu kijk ik er heel erg naar uit om haar verder te werken en m’n tijd met dit speciale paard door te brengen.”

Silva Martin en Rosa Cha W, training januari:



Bron: Silva Martin