Grand Prix-paard Escapado overleden

Carl Hester maakte gisteravond bekend dat zijn Grand Prix-paard Escapado is overleden. De Oldenburger zoon van Ex Libris, die van 2007 tot en met 2009 ook de trouwe partner van Hans Peter Minderhoud was, is 26 jaar oud geworden. Hester schreef op Facebook: "Een verdrietige dag vandaag omdat ik vaarwel moest zeggen tegen een hele speciale vriend, Escapado aka Peanuts."

Escapado (Ex Libris x Ikarus) werd in 1993 geboren in Duitsland bij Hartwig Müller Wittmun. Onder Carl Hester kreeg de Oldenburger bekendheid. Hester: “Hij bracht me van de laatste plaats in Aken in 2003 tot de hoogst geplaatste Brit op de Olympische Spelen in Athene in 2004.”

Hoogst geplaatste Brit op de Spelen in Athene

Op de Spelen in Athene werden Carl Hester en ‘Peanuts’ dertiende individueel en zevende met het team. Een jaar later was het een derde plaats in de Special op de Europese kampioenschappen in Hagen. In dit jaar werd Hester met Peanuts ook tiende in de wereldbekerfinale in Las Vegas.

Hans Peter Minderhoud

In 2009 nam Hans Peter Minderhoud de teugels van Escapado over en onder de naam Exquis Escapado begon Minderhoud aan zijn internationale carrière in de Zware Tour. Minderhoud had onder meer overwinningen op de CDI’s in Flyinge, Odense en Zwolle. Ook won het paar de kür in Aken in 2009 met 76.650%.

‘Heb veel mooie wedstrijden met hem gereden

In 2011 ging Escapado met pensioen en terug naar de stallen van Carl Hester. Minderhoud zei destijds: “Ik heb veel aan Exquis Escapado te danken, het betekende mijn doorstroom naar de Grand Prix en ik ben mijn sponsor Team Exquis heel dankbaar dat zij indertijd Escapado voor mij hebben gekocht. Hoewel we ook wat pech hebben gehad heb ik veel mooie wedstrijden met hem kunnen rijden. Ik vind het heel fijn dat Escapado terugkeert naar Carl Hester en daar van zijn oude dag mag gaan genieten.”

Pensioen

Vanaf die tijd heeft Peanuts van zijn pensioen genoten bij Hester. De Brit schrijft op Facebook bij het overlijden van Escapado: “Ik bedank zijn trouwe groom en mijn vriendin Caroline dat ze hem een fantastisch pensioen heeft gegeven, Peanuts was dagelijks buiten met twee Shetlandpony’s waar hij erg veel van hield. Hij zal erg gemist worden.”

Bron Facebook/Horses.nl