Grand Prix winst Kasey Perry-Glass en Goerklintgaards Dublet op CDI-W Wellington

Op het Global Dressage Festival in Wellington was Kasey Perry-Glass met haar zestienjarige Goerklintgaards Dublet de beste in de Grand Prix voor de wereldbeker. De Amerikaanse kwam met de zoon van Diamond Hit tot een score van 77.217%. "Het was vandaag een goede proef", blikt Perry-Glass tevreden terug. Eerder op de dag won Charlotte Jorst met de KWPN'er Kastel's Nintendo (v. Negro) de 3*-Grand Prix.

De juryleden waren het er unaniem over eens dat Kasey Perry-Glass met Goerklintgaards Dublet de beste was in de Grand Prix. Hoogtepunten in de proef was de piaffe-passage tour en de galopwissels om de twee. Verschillende negens verschenen op het protocol. Met 77.217% kon de zege de Amerikaanse niet meer ontgaan.

‘Piaffe en tweeërs voelden super goed’

Zelf vertelt Perry-Glass hierover: “Het was vandaag een goede proef. Misschien was hij iets meer gespannen dan normaal, maar het is pas onze tweede wedstrijd dit jaar. Hoogte punten waren de piaffe en de tweeërs, die voelden super goed.”

Vilhelmson tweede

Achter Kasey Perry-Glass eindigde Tinne Vilhelmson Silfven als tweede met de zeventienjarige Don Auriello (v. Don Davidoff). De combinatie kreeg 73.804% van de jury. Met 72.152% werd Shelly Francis derde op Danilo (v. De Niro).

Kastel’s Nintendo terug met zege

In de 3* Grand Prix was Charlotte Jorst op Kastel’s Nintendo de beste met 71.891%. Jorst was voor het laatst vorig jaar april in de ring met de Negro-zoon. Tegenover Dressage News verklaarde de Amerikaanse dat ze die tijd heeft gebruikt om ‘te leren rijden en de basis goed te krijgen’.

Lyle tweede in 3*GP

Adrienne Lyle stuurde de elfjarige in Amerika gefokte KWPN’er Harmony’s Duval (v. Rousseau) naar de tweede plaats met 69.500%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht/Dressage News