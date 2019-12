Groundjury WK jonge dressuurpaarden 2020 bekend

De FEI heeft de groundjury aangewezen voor het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden die het komende jaar weer in Verden wordt gehouden. Namens Nederland is Mariette Sanders hoofd van de jury bij de zevenjarige paarden. Adriaan Hamoen maakt deel uit van het internationale jurypanel.

Na vier jaar WK in Ermelo is het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden weer terug voor één jaar in Verden en wordt van 5 tot en met 9 augustus gehouden.

Voor de drie leeftijdsgroepen heeft de FEI de Duitse Elke Ebert (vijfjarigen), Jean-Michel Roudier uit Frankrijk (zesjarigen) en Mariette Sanders (zevenjarigen) aangewezen als voorzitters van de juryleden. Ze worden bijgestaan door Kurt Christensen (Denemarken), Maribel Alonso (Mexico), Anne Gribbons (USA), Adriaan Hamoen, Cesar Torrente (Colombia), Annette Fransen-Iacobaeus (Zweden) en Isabelle Judet (Frankrijk).

De juryleden die het commentaar verzorgen, zijn Susanne Baarup bij de vijfjarigen, Peter Storr bij de zesjarigen en Ulrike Nivelle bij de zevenjarigen. De technische afgevaardigde is de Belg Freddy Leyman.

