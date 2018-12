Gunner KS verkocht aan Andreas Helgstrand

De KWPN-goedgekeurde Gunner KS (Belissimo M x Vincent) is aangekocht door Andreas Helgstrand en heeft zijn intrek genomen in de stallen van Helgstrand Dressage. De hengst won eerder dit jaar de KWPN Hengstencompetitie klasse Z dressuur onder het zadel van Dana van Lierop en maakte eind mei zijn debuut in het ZZ-Zwaar.

De door Arthur en Annette Kleiwegt van KS Horses gefokte Gunner KS stroomde in 2014 via de herkansing in en verdiende na het najaarsonderzoek zijn goedkeuring bij het KWPN. De hengst begon zijn carrière onder het zadel van Laurens van Lieren, maar verhuisde begin 2016 naar Stal Witte, waar Van Lierop de teugels overnam.

Successen met Van Lierop

In 2017 verhuisde met de hengst met Van Lierop mee, die haar eigen stal begon in het Brabantse Uden. Later dat jaar eindigde de combinatie op de zevende plaats in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarna volgde begin dit jaar de winst van de hengstencompetitie. De laatste paar maanden stond de hengst in training bij Stal Witte.

Verkoop

“Ons eerste gefokte veulen, uitgegroeid tot een prachtige goedgekeurde hengst! Wat heeft hij ons veel gebracht”, schrijft KS Horses op Facebook. “We hebben meerdere paarden en een bedrijf te runnen en dan moeten we ook realistisch blijven”, verklaren ze de verkoop.

Bron: Horses.nl/Facebook