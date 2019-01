Günter Seidels Olympiade en WK-paard Aragon overleden

Günter Seidels meest succesvolle Grand Prix-paard Aragon is overleden. Net voor de jaarwisseling moest de zoon van Abydos op 26-jarige leeftijd worden ingeslapen vanwege ouderdomsverschijnselen. Seidel won teambrons met Aragon op de Spelen in Athene en op de wereldruiterspelen in Aken. Eurodressage meldde het overlijden op haar website.

De bij Gerda Hagn geboren DSP-paard Aragon begon zijn carrière in Duitsland. Eind negentiger jaren werd de schimmel naar Amerika verkocht aan Dick en Jane Brown. Günter Seidel debuteerde in 2001 met Aragon in de Lichte Tour en een jaar later in de Zware Tour.

Twee keer brons

Seidel en Aragon vertegenwoordigde Amerika op de Olympische Spelen in Athene in 2004 en won teambrons. Op de wereldruiterspelen in Aken, twee jaar later, was het weer een bronzen medaille met het team. Het paar behaalde op de wereldbekerfinale in Las Vegas (2005) de twaalfde plaats. Na het WK in AKen kwam Aragon niet meer aan de start.

Bekijk hier de video van Aragon in Athene.



Bron Eurodressage