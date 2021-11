Halve finalisten Subli Competitie bekend

In de laatste selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden in Berkel Enschot werd er sterk gereden. Met name Beni Pachl en Dinja van Liere waren goed in vorm, zij schreven ieder een rubriek op naam. De kaarten zijn nu geschud en de paarden die zijn geselecteerd voor de halve finale in december zijn bekend.

In Berkel Enschot werden beide rubrieken gejureerd door juryleden Jan en Jeanette Wolfs, die zeer tevreden waren over de verrichtingen van de deelnemers en hoge punten kwijt konden. Jeanette Wolfs: “We hebben zowel bij de vierjarigen als bij de vijfjarigen een zeer sterk deelnemersveld gezien met veel talentvolle kwaliteitspaarden, die absoluut potentie hebben voor de toekomst. De paarden werden, zeker in het top van het klassement ook keurig voorgesteld door de ruiters. Het verschil zat soms echt in de nuances omdat de kwaliteit van de paarden heel dicht bij elkaar lag.”

Hexagons Gorgeous Black Art bovenaan bij vierjarigen

Beni Pachl eindigde bij de vierjarigen bovenaan met de NRPS-goedgekeurde Hexagons Gorgeous Black Art (v. Glocks Toto Jr N.O.P.) Wolfs: “Dit paard ging met veel eigen lichaamshouding door de baan en liet een mooie constante aanleuning zien. Echt een powerpaard dat nu al veel vermogen tot schakelen liet zien. Zeker een paard om in de gaten te houden voor de toekomst. Maar ook nummer twee McLaren (v. Morricone) met Dinja van Liere was een plaatje om te zien. Deze hengst werd zeer netjes voorgesteld met veel harmonie. De derde plaats was voor Renate van Uytert-Vliet met My Blue Horse Santiano, ook een absolute blikvanger met drie goede gangen. Klein detail bij deze combinatie is dat de aanleuning iets stiller had gemogen, maar verder een prima proef.” Renate van Uytert-Vliet werd in deze rubriek derde met My Blue Hors Santiano (v. Sezuan).

Labarron bovenaan bij vijfjarigen

In de rubriek voor de vijfjarigen waren het wederom Dinja en Beni die bovenaan eindigden. Dinja van Liere eindigde met Labarron (v. For Romance I) op de eerste plek. Jeanette Wolfs: “Dinja was met Labarron een zeer imponerende combinatie. Het paard ging heel lichtvoetig door de baan met een mooie constante aanleuning. Erg fijn om naar te kijken. Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson) werd met Beni Pachl zeer verdiend tweede, wat een geweldige krachtpatser met een enorme werklust. Vooral de stap en de draf waren erg overtuigend, in de galop mocht er nog iets meer draagkracht getoond worden maar dat zijn slechts kleine details. Eline van Egmond eindigde met Leonardo da Silica (v. Millenium) op de derde plaats, een zeer aansprekende combinatie. Het paard liet veel kracht zien en toonde een heel mooie draf. Er zat alleen een aantal kleine foutjes in de proef, wat net het verschil maakte met de concurrenten.”

Uitslagen Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden 13 november Berkel Enschot



Vierjarigen

Beni Pachl – Hexagons Gorgeous Black Art (v.Toto jr.) 87,60 Dinja van Liere – McLaren (v.Morricone) 85,20 Renate van Uytert-Vliet – My Blue Horse Santiano (v.Sezuan) 83,60

Vijfjarigen

Dinja van Liere – Labarron (v.For Romance) 87,40 Beni Pachl – Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson) 86,60 Eline van Egmond – Leonardo da Sillica ) 84,80

Op 11 december wordt de halve finale van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden.

Kijk hier voor een overzicht van de geselecteerde deelnemers.

Bron: Persbericht / Horses.nl