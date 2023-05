Hamburger U25-Dressuur Derby naar Lea-Sophie Klein

Het internationale concours in Hamburg is vooral beroemd om de Derby die traditioneel de afsluiting is van de wedstrijd voor de springruiters. Maar ook de Dressuur Derby met paardenwissel is een traditie in de Noord Duitse havenstad. Gisteren reden de U25 ruiters hun derby in het Klein Flottbek stadion. Lea-Sophie Klein werd de winnares en de Hannoveraner hengst Nymphenburg's First Ampere (v. Ampere) werd gekroond als 'Derbysieger der Pferde'.

De drie U25 deelnemers reden een proef op Prix St. Georges-niveau op elkaars paarden. Lea-Sophie Klein had de kwalificatie al gewonnen met haar Bon Bravour-zoon Be Happy. Daarop kon ze in de finale voortborduren. Het opvallende paard en zijn amazone wisten punten te scoren met zijn goede bewegingen. Het paar scoorde 71.263%. De sensibele Be Happy gaf de andere twee amazones heel wat om over na te denken. Onder zijn laatste amazone, Luisa Philine Weber, was Be Happy niet meer zo happy en het paar kwam tot slechts 59.974%.

De strijd om de zege ging vooral tussen Klein en Cosima von Fircks die vanuit Bayern naar Hamburg was gereisd. Met haar eigen Nymphenburg’s First Ampere scoorde Von Fircks 70.237%. De Hannoveraanse hengst liet zich fijn rijden, ook de vreemde ruiters konden goed met hem overweg. Lea-Sophie Klein kwam tot een percentage van 70.131 (derde plaats) en Luisa Philine Weber scoorde 65.158%. Weber kwam duidelijk te kort vergeleken met de andere twee want ook met haar eigen paard Calandro (v. Contendros Bube) kwam ze niet in de buurt van de de andere twee amazones.

Nymphenburg’s First Ampere Derbysieger der Pferde

Klein scoorde met Nymphenburg’s First Ampere 70.131% en met Calandro 68.105%. Von Fircks reed Be Happy naar 68.579% en Calandro kreeg 68.105%. Daarmee won Klein de Derby met Von Fircks op de tweede plaats. Nymphenburg’s First Ampere ging onder de drie amazones het beste en won de prijs van beste Derby-paard.

Vanmiddag is de Dressuur Derby voor de Grand Prix-ruiters.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg