Hanneke Gerritsen ontvangt gouden KNHS-speld

Als dank voor al haar inspanningen voor de paradressuursport heeft Hanneke Gerritsen een gouden KNHS-speld overhandigd gekregen. Gerritsen werd verrast met de gouden onderscheiding tijdens de prijsuitreiking van de paradressuurwedstrijd die tijdens Jumping Amsterdam verreden werd.

Hanneke Gerritsen heeft aan de wieg gestaan van de integratie van de Para Sport bij KNHS en in de afgelopen 17 jaar meerdere bestuursfuncties bekleed, zowel nationaal als internationaal. Als lid van het FEI Paradressage Committee heeft Hanneke een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en professionalisering van de paradressuur voor zowel ruiters, officials en wedstrijdorganisaties.

Gerritsen jureert nog steeds op zware tour-niveau en wordt Internationaal in de para-dressuur als jury en technisch gedelegeerde ingezet. Tot 2020 was zij ook FEI-steward voor de para-dressuur.

Als FEI-official was Hanneke Gerritsen betrokken bij vier paralympische spelen. In Peking en Rio de Janeiro in de functie van jurylid en in Londen en Tokio vervulde Hanneke Gerritsen de rol van technisch gedelegeerde. Ze jureerde daarnaast op twee wereldkampioenschappen en op twee Europese kampioenschappen voor de para-dressuur.

Als blijk van waardering voor al haar werk ten bate van de Para Dressuur overhandigde KNHS-topsportdirecteur Iris Boelhouwer de gouden KNHS-speld aan Gerritsen.

Bron KNHS