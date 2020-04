Hans Peter Minderhoud en Nadine: ‘Eens een ster, altijd een ster’

Hans Peter Minderhoud en Nadine behoorden een flink aantal jaren tot de Nederlandse dressuurtop. De dochter van TCN Partout, gefokt door Gerard Vervoorn, is inmiddels 25 jaar en geniet van haar pensioen bij Minderhoud in Oosterbeek. Ze is ook nog steeds in voor een ritje zo blijkt op de filmpjes die Minderhoud poste op social media.

Hans Peter Minderhoud is nog steeds dol op Nadine. Na haar succesvolle sportcarrière die in 2011 eindigde, bleef de merrie bij Minderhoud. Hij kocht de dochter van Partout destijds over van haar toenmalige eigenaar Ton Kies. Onder Minderhoud liep Nadine vier teammedailles bij elkaar, WK-goud in Kentucky, EK-goud in La Mandria en Olympisch zilver in Hong Kong. Daarnaast waren er nog veel individuele successen zoals individueel vijfde in Hong Kong en vierde in de wereldbekerfinale in Las Vegas.

Nadine is nog steeds fit en gezond en geniet van het leven in de wei in Oosterbeek. Hans Peter Minderhoud kan het niet laten om zo nu en dan nog even op haar te zitten, getuige de twee filmpjes die hij postte op social media gisteren. Trots schreef hij op instagram: “Eens een ster, altijd een ster!”

Bron Instagram/Facebook/Horses.nl