Hans Peter Minderhoud: ‘Het was alweer een tijdje geleden’

“Dat is weer een tijdje geleden dat ik de titel pakte in de Lichte Tour. Het werd wel weer eens tijd”, lacht Hans Peter Minderhoud na zijn overwinning in de Lichte Tour met Invictus (v. Jack Sparrow).

“Dit is lekker paardrijden. Ik had drie proeven met Invictus gereden en dit was zijn eerste Kür, dus ik vond het nog wel een beetje spannend hoe hij zou reageren. Ik merk wel dat hij het nog een beetje spannend vind, maar ik kan hem super door de proeven leiden. Hij doet gewoon alles wat ik wil. Het is een super getalenteerd paard. De stap was nog wat gespannen vandaag, dat kan hij ook wel een stuk beter. Hij draaft en galoppeert gewoon fantastisch.”

Geweldige looks

De zevenjarige Jack Sparrow-zoon imponeerde met zijn geweldige gedragen manier van bewegen, zijn power en geweldige looks. “We hebben hem lang thuis gehouden. Riccardo Sanavio heeft hem vorig jaar een paar keer in het ZZ-zwaar gestart. Ik heb twee wedstrijden gereden om me voor dit kampioenschap te kwalificeren” vertelt Minderhoud.

‘Best pittig’

Invictus is van Edward Gal die hem op driejarige leeftijd kocht. “We werden getipt en toen zijn we gaan kijken. In het begin was hij best pittig”, herinnert Minderhoud zich. “Toen had hij zoveel overdrive. Nu is het een schat van een beest. Het is echt onze hoop voor de toekomst. Toen Riccardo bij ons weg ging, ben ik Invictus gaan rijden. Ik dacht: ‘die ligt mij wel’. Edward heeft al die jonge Totilassen bij zich, dus ik dacht dan neem ik de jonge Johnson’s wel.” (Invictus is een achterkleinzoon Minderhoud’s voormalige topper Johnson TN, red).

