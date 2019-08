Hans Peter Minderhoud: ‘Het wordt steeds stabieler’

In de kür op muziek op het Europees kampioenschap dressuur in Rotterdam was er een negende plaats voor Hans Peter Minderhoud en Dream Boy (v. Vivaldi), die 81,546% scoorden. De ruiter kijkt tevreden terug op het kampioenschap.

“Ik was van te voren bang dat mijn paard deze laatste dag misschien iets minder zou zijn na deze drukke week. Zeker nu het ook nog eens zo warm werd” vertelt Minderhoud. “Maar hij bleef er super aan trekken door de hele proef. Zeker het eerste stuk met piaffe en passage ging heel fijn en hij sprong makkelijk door de pirouettes. Hij liep gewoon heel makkelijk van begin tot eind de proef door. Het wordt allemaal steeds stabieler”, vertelt Minderhoud enthousiast.

