Hans Peter Minderhoud neemt met Invictus revanche en wint kleine finale

In de Grand Prix was de NK ambiance met volle tribunes nog teveel van het goede voor Invictus (v. Jack Sparrow) van Hans Peter Minderhoud. De ruiter maakte er een oefenronde van en groette vlak voor het einde af. In de kleine finale was de tienjarige hengst goed bij de les en liep met 72.163% naar de overwinning. De talentvolle KWPN-hengst Dettori (v. Desperado) werd onder Dominique Filion tweede met 72.057%.

In de kleine finale, de Grand Prix Special stond Invictus er goed aan en kwamen zijn kwaliteiten, goed gemanaged door Hans Peter Minderhoud, weer naar voren. De expressieve appuyementen in draf en galop leverden hoge cijfers op. Een klein hakkeltje in de wissels om de twee drukten de de score iets. Met twee eerste plaatsen en een tweede won Minderhoud met het paard de Special met 72.163%.

Dettori tweede

Dominique Filion deed er amper iets voor onder met de KWPN-hengst Dettori. De zoon van Dettori kreeg onder meer 8-ten voor het draf appuyement naar links en de uitgestrekte stap. Ook in de galop tour verschenen verschillende 8-ten op het protocol. Met 72.057% werd Filion tweede.

Nog drie boven 70%

Yessin Rahmouni stuurde de tweede KWPN-hengst All At Once (v. Ampere) in het gezelschap naar de derde plaats. Het paar kreeg 71.170%. Lynne Maas werd vierde op Eastpoint (v. Westpoint) met 70.957%. Ook Nars Gottmer scoorde met Goldenboy Vinkenburgh (v. Apache) nog boven de 70% (70.674%) en werd vijfde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl