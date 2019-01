Hans Peter Minderhoud: ‘Opleiden is altijd al een passie geweest’

Na afloop van de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen interviewde FEI winnaar Hans Peter Minderhoud, die Glock's Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) met 83,665% naar een nieuw persoonlijk record stuurde. Minderhoud won in 2008 de Wereldbekerfinale in het zadel van Glock's Flirt (Florestan I x Gauguin de Lully) en kijkt er naar uit dit seizoen weer de finale te rijden.

“De Wereldbekerfinale is ieder winterseizoen het hoofddoel”, vertelt Minderhoud in het interview. “In 2016 won ik de finale voor de eerste – en de laatste – keer en ik kijk er heel erg naar uit om de arena weer in te rijden. De kwalificatiewedstrijden zijn altijd mooie wedstrijden in leuke steden.”

Gentleman

Dream Boy maakte vorig jaar april zijn internationale Grand Prix-debuut en loopt dit jaar zijn eerste Wereldbekerwedstrijden. “Dream Boy is echt een gentleman. Hij is erg lief en heeft een prachtig type. Als jong paard was hij altijd best fris met losrijden en raakte daarbij veel energie kwijt, maar nu hij meer ervaring heeft kan je hem mooi opbouwen en in de ring het beste laten zien.”

Passie

Minderhoud maakte in 2001 naamsbekendheid door Rubels (Rafürstinels x Amethist) naar de Wereldtitel bij de Jonge Dressuurpaarden te sturen. Daarna won hij meerdere malen de Pavo Cup en KWPN Hengstencompetitie alvorens hij doorbrak op internationaal Grand Prix-niveau. “Ik vind het heel leuk jonge paarden op te leiden tot het hoogste niveau. De dressuursport is altijd een passie van me geweest.”

Bekijk hier de video:



Bron: FEI/Horses.nl