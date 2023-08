Hans Peter Minderhoud stuurt My Toto naar Wereldtitel bij zesjarige paarden

Het kan verkeren. Van een zeventiende plek in de kwalificatie op donderdag, via winst in de kleine finale, naar goud in het Wereldkampioenschap op zondag. Voor My Toto (v. Glock's Toto Jr) en Hans Peter Minderhoud kwam dat sprookje vandaag uit. Het klassement uit de kwalificaties ging sowieso overhoop, met zilver voor Vitalos FRH (v. Vitalis) met Leonie Richter in het zadel en brons voor Zuperman OLD (v. Destano) met Beatrice Hoffrogge. Dinja van Liere en Mauro Turfhorst tekenden voor een uitstekende vierde plaats.

Eerste starter Hans Peter Minderhoud met My Toto (v. Glock’s Toto Jr) direct veel indruk op de juryleden. De zwarte kreeg in de stromende regen een 9,5 voor de galop en een 9,0 voor perspectief. Met (een wel iets rijkelijk gepunte) 8,5 voor stap, een 8,5 voor de submission en een 8,8 voor de draf kwam het totaal op 88,6%. Minderhoud en My Toto hadden hun ticket veroverd via de kleine finale, maar in de loop van de finale bleek dat de volgorde uit de kwalificaties flink op z’n kop zou gaan. De topscore van Minderhoud begon steeds meer richting een medaille te wijzen, naarmate het kampioenschap vorderde.

Hans Peter Minderhoud en My Toto na hun winnende proef. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Vitalos FRH

Vitalos FRH met Leonie Richter kwam als zevende starter heel dicht in de buurt van My Toto en Minderhoud, maar haalden hen net niet in. De donkere voshengst (zevende in de kwalificatie), die vorig jaar bij de vijfjarigen ook zilver won, kwam weer op zilver. Hij kreeg niet helemaal te volgen hoge punten voor zijn iets trage en horizontale bewegingen met een 9,2 voor de draf en een 9,0 voor perspectief. Een 8,8 voor perspectief, een 8,7 voor de galop en een 8,5 voor stap brachten het duo op 88,4%, nipt achter Minderhoud.

Vitalos FRH (v. Vitalis) met Leonie Richter. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Klassement op z’n kop

Naarmate de kwalificatie vorderde werd het steeds spannender. Dinja van Liere reed een geweldige proef met de stoere hengst Mauro Turfhorst (v. Zonik N.O.P.). Ze stelde haar paard optimaal voor en liet nergens steken vallen. De eindscore was 85,4%, gelijk aan de score van Victoria E. Vallentin met de Wereldkampioene bij de vijfjarigen in 2022 Lyngbjergs St. Paris (v. Blue Hors St. Schufro), maar bij gelijkspel telt de submission en die was bij Van Liere beter. Vallentin had namelijk wat problemen in de wissels, wat ook voor een (veel) lagere totaalscore zorgde dan in de kwalificatie, waarin ze tweede werd met 89,4%. Lyngbjergs St. Paris is nog steeds een heel goed paard, maar ze is nog niet aangekomen op het niveau dat van de zesjarigen gevraagd wordt.

Dinja van Liere en Mauro Turfhorst. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op de vijfde plaats eindigde de ook via de kleine finale gekomen Chere Celine OLD (Governor x San Amour). De megagetalenteerde merrie heeft ook nog wat problemen met de proef en de aanleuning zou mooier kunnen, maar de kwaliteit is evident. Dat werd door de finalejury meer op waarde geschat met een totaal van 84%.

Be Allex valt tegen

De kwalificatie op donderdag was, vooral op de proef en het gereden zijn (niet op de kwaliteit van het paard) gewonnen door Jeanna Hogberg met Be Allex (v. Ampere). Hij liet ook vandaag een goede verrichting liet zien, maar de wat klassiek gebouwde en niet heel bijzonder bewegende ruin kreeg af en toe wat rommeltjes in de aanleuning en was niet optimaal in de stap-oefeningen. Het paard kreeg een 9,2 voor draf, maar voor de stap slechts een 7,0 vandaag door onder meer ritmeverlies in verzamelde stap. Dat werd ook bestraft in de gelatenheid: 8,0. Daarmee zakte ze direct al uit de top drie. Van de 89,6% uit de kwalificatie ging maar liefst 8 procent af in de finale.

Super Zuperman

Zuperman OLD (v. Destano) liet onder eigenaresse Beatrice Hoffrogge een uitstekende proef zien met een mooie correcte open aanleuning en veel dynamiek en activiteit. De draf kreeg een 8.8, in de stap mocht de middenstap wat meer: 8.0. De jury vond de galop het hoogtepunt, met veel verbinding en gedragenheid: 9.0. Voor de gelatenheid een 8.8 en een 9.0 voor perspectief. Dat bracht Zuperman naar 87.2% en de voorlopig derde plaats. De volgende concurrent, Galleria’s Fabajo (v. Fuerst Belissaro) was er niet zo goed aan als in de kwalificatie. Dat leidde zelfs tot een dikke bok in de laatste wissel en tranen bij amazone Charlotte Tollhopf. Minderhoud bleef dus aan de leiding, met nog één combinatie te gaan.

Spannende ontknoping

Dat waren Leonie Richter, die op dat moment met Vitalos al op medaillekoers was. Zij reed ook In My Mind NRW (v. Asgard’s Ibiza), die net zoals in de kwalificatie daadkracht in het achterbeen miste, zowel in draf als in stap, maar daar nu op werd afgerekend (en in de kwalificatie niet). Ook in galop zou wat meer gewicht naar achteren mogen, wat ook in de wissels terug te zien was. Het duo was (gedeeld) vijfde in de kwalificaties, maar kwam hier niet verder dan de twaalfde plaats.

Van buiten de boot tot Wereldkampioen

En daarmee werd My Toto met Hans Peter Minderhoud wereldkampioen bij de zesjarige paarden. Van de 17e plaats bij de kwalificatie naar het kampioenschap. Het is wel eens eerder gebeurd, maar het is wel héél bijzonder.

My Vitality, Mercurius ACM, Hexagon’s Miamanda en Glock’s Massimo

Vier andere Nederlandse inzendingen (eentje via Hongarije) haalden de finale. De volle broer van Vitalis, My Vitality (Vivaldi x D-Day) van Helgstrand Dressage, liep onder de Spaanse ruiter Eric Guardia Martinez naar 80,8% en werd daarmee 8ste.

Een gedeelde 9e plaats was er voor de NRPS-hengst Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi), die op 80,6% uitkwam. De zwarte ruin is misschien niet het meest spectaculaire paard, maar hij wil alles voor zijn amazone Amber Hage doen. En dat alles doet hij ook goed en correct, daarmee gaat hij waarschijnlijk nog heel ver komen.

Hexagon’s Miamanda (Toto jr x Rubiquil) kwam op 80% rond met Benedek Pachl (13e) en Hans Peter Minderhouds andere troef, Glock’s Massimo (Toto jr x Bretton Woods) – die in tegenstelling tot My Toto direct de finale haalde – had een grote storing in de proef en werd met 77,6% laatste.

Uitslag

Bron: Horses.nl