Hans Peter Minderhoud wint tweede LT-groep met Invictus

Hans Peter Minderhoud reed met Invictus (v. Jack Sparrow) naar een score van 74,657% en de winst in de tweede kwalificatie voor de Lichte Tour finale op het Nederlands Kampioenschap Dressuur in Ermelo. Kirsten Brouwer was tweede met de KWPN-goedgekeurde Foundation RR (v. United). Zij reed naar 73,872%. De derde plaats was voor Gerdine Maree met Holiday (v. Dream Boy), dankzij 72,451%.

Ook naar de finale morgen mogen:

4. Diederik van Silfhout – DSK Bordolino 8 72,059%

5. Thamar Zweistra – Hexagon’s Ich Weiss 70,931%

6. Floor van Kempen – Echt Mooi 70,637%

Plaatsingspunten mee naar finaleproef

Het Lichte Tour-kampioenschap is vandaag nog opgedeeld in twee groepen omdat één jurycorps maar 36 combinaties achter elkaar mag jureren. De twee groepen worden vandaag door verschillende jurytrio’s beoordeeld. In de plaatsing voor het kampioenschap morgen wordt vervolgens niet gewerkt met de percentages van de eerste proef, maar met plaatsingspunten.

In de eerst groep eindigden Diederik van Silfhout en Impression aan kop.

Uitslag

Bron: Horses.nl